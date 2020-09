Gazzetta - La Lega non vuole rinviare Juve-Napoli: trovato il modo per proseguire il campionato

La Lega e la Figc sono d'accordo: non vogliono che il campionato si interrompa. E' quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nonostante la positività di 14 tra calciatori e membri dello staff del Genoa e il rischio di un nuovo focolaio altrove, i vertici del calcio sono per la ripresa immediata della Serie A. Tradotto: in campo non solo il Napoli con la Juve ma anche il Genoa col Torino. Come? Approfittando della norma Uefa secondo cui bastano 13 negativi per giocare. Una scelta che farà certamente discutere.