Gazzetta - McTominay devastante, è l'uomo Scudetto: sposta gli equilibri e fa tutti gol pesanti

Scott McTominay sta diventando una sentenza, un fattore chiave nella volata Scudetto, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport celebrando il centrocampista scozzese a cui Antonio Conte anche domani chiederà di guidare la squadra alla vittoria, trascinare tutti con forza fisica e personalità. E magari - si legge - di sbloccare ancora la partita, come ha abituato a fare nelle ultime settimane. Prima con l'Empoli, dove è arrivata anche la prima doppietta, poi col Monza con uno stacco da tre punti e da primo posto.

Scott è infaticabile e devastante nelle sue scorribande: è già a quota nove gol, dieci in stagione e mai si era spinto così in alto. Per il quotidiano "ha impressionato tutti al primo anno in Italia, sposta gli equilibri come pochi" e adesso pensa solo a vincere il campionato. All'andata col Torino fu una sua girata a far crollare la resistenza dei granata per un'altra vittoria importantissima. Segna, lotta, difende, recupera. Se il Napoli è lì, lo deve senza dubbio ai suoi gol, quasi tutti pesantissimi.