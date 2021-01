Gazzetta - Milik aspetta remissione cause del Napoli: a Marsiglia sono nervosi, le ultime

Arek Milik ha scelto il Marsiglia e non vede l'ora di trasferirsi, ma l'affare non è ancora chiuso. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la trattativa, però, non è ancora conclusa: "La società di De Laurentiis intende tutelarsi sul mercato interno: vorrebbe evitare il suo ritorno in Serie A (l’ombra della Juve c’è sempre). Ma questo andrà bene a Milik. In ogni caso il giocatore e i suoi rappresentanti si aspettano la remissione delle cause intentate dalla società napoletana: una per la famosa “diserzione”, l’altra per una presunta violazione dei diritti d’immagine. Oggi a Marsiglia si aspettano una risposta formale dalla dirigenza azzurra. E questa lunga attesa evidentemente sta creando di nervosismo".