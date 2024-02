Gazzetta - Napoli ancora in corsa per la Champions e lancia un segnale al Barcellona

"Chi vince non deve commettere l’errore di pensare che sia tutto alle spalle, anche se il 6-1 può ingolosire"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Chi vince non deve commettere l’errore di pensare che sia tutto alle spalle, anche se il 6-1 può ingolosire". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella sua analisi della sfida vinta contro il Sassuolo.

"Il Napoli aveva bisogno di questa scatto di fiducia per attutire le sue paure e avere qualcosa a cui potersi aggrappare per l’ultima parte di stagione. Con la prima vittoria della sua gestione, Francesco Calzona resta in corsa per l’Europa, e anche se poi non fosse quella più prestigiosa, almeno può lottare. Anche in ottica Barcellona, anche se prima il Napoli deve passare da Juve e Torino, si manda un segnale che può arrivare fin laggiù. Un messaggio di entusiasmo da parte di una squadra che non sembra distrutta e demoralizzata".