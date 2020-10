Gazzetta - Napoli-AZ, Uefa impotente se l'ASL blocca la partita: gli scenari in caso di rinvio

Il Napoli si prepara in vista della prima partita di Europa League, in programma giovedi contro l'Az Alkmaar. Proprio la squadra olandese, però, vive un momento estremamente particolare, con i tanti contagi emersi in questi ultimi giorni e la possibilità concreta che la partita non si giochi. A porre la questione è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come "nulla potrebbero i vertici della Uefa, in ogni modo, se fosse l’Asl napoletana a vietare la partita. In quel caso, il recupero di Napoli-Az Alkmaar dovrebbe avvenire entro il 28 gennaio, ultima data utile per far disputare la gara. Per quanto riguarda i sorteggi di dicembre per i sedicesimi di finale, l’eventuale posto delle due squadre o di una delle due, verrebbe contrassegnato con una X".