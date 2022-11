Gazzetta - Niente da fare per Kvaratskhelia: si tenta recupero per l'ultima del 2022

Niente da fare: anche ieri Kvaratskhelia non si è potuto allenare per il mal di schiena e ha svolto soltanto terapie

Niente da fare: anche ieri Kvaratskhelia non si è potuto allenare per il mal di schiena e ha svolto soltanto terapie, lasciando anzitempo il centro sportivo. Sanitari e staff tecnico sperano che il georgiano possa riprendersi ed essere disponibile per la partita di sabato contro l’Udinese, ultima dell’anno prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Intanto, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’attaccante di Tbilisi ha lasciato la residenza vicino Pozzuoli dove ha subito il furto dell’auto, tornando nell’albergo che lo ha ospitato nei primi mesi, nell’attesa di trovare un’abitazione in città.