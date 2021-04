Gazzetta - Non solo Fiorentina: Mendes lavora per portare Gattuso in Premier o Liga

Sembra ormai delineato il futuro di Rino Gattuso, che lascerà il Napoli al termine della stagione, alla naturale scadenza del suo attuale contratto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che, oltre all'ipotesi Fiorentina, club seriamente interessato, anche se non c'è ancora accordo, il potente Jeorge Mendes, l’agente portoghese di Gattuso, sta tenendo le fila di alcuni discorsi aperti in Premier League e anche nella Liga spagnola. Una esperienza stimolante all’estero non dispiacerebbe affatto a Ringhio.