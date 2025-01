Gazzetta - Occasione Ziyech per il dopo-Kvara! E' in scadenza col Galatasaray: i dettagli

vedi letture

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sembra ormai segnato, con il PSG sempre più vicino a chiudere l'affare che lo porterebbe via da Napoli. Una notizia che ha inevitabilmente scombussolato i piani della società azzurra, ora alla ricerca di un sostituto all'altezza. Tra i nomi emersi nelle ultime ore ci sono Federico Chiesa ed Edon Zhegrova, due piste però complicate. L’attaccante italiano ha ribadito la volontà di restare al Liverpool, mentre per il kosovaro del Lille la trattativa appare in salita a causa della ferma resistenza del club francese.

Ma c'è una nuova possibilità all'orizzonte, definita “Mister X” dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il nome è quello di Hakim Ziyech. Il fantasista marocchino, attualmente in scadenza di contratto con il Galatasaray, sarebbe desideroso di cambiare aria per rilanciarsi in un progetto ambizioso. Ziyech rappresenterebbe un’opzione intrigante per il Napoli: può ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di esterno offensivo, garantendo qualità e duttilità. Inoltre, ritroverebbe in azzurro David Neres, suo ex compagno all’Ajax, con cui ha scritto pagine importanti in Europa.

Secondo la Gazzetta, l’affare non avrebbe costi eccessivi, rappresentando una soluzione pronta all’uso per colmare il vuoto che lascerà Kvaratskhelia. Resta da capire se il Napoli deciderà di affondare il colpo su quello che potrebbe essere un rinforzo prezioso per la rosa di Antonio Conte.