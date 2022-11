Gazzetta - Osi-Raspa, finora si sono solo sfiorati: Spalletti studia la nuova coppia

Anche in questo periodo di riposo, i tifosi del Napoli sognano, pensando a quell’attacco che ha lasciato tutti a bocca aperta in Italia e anche in Europa

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Anche in questo periodo di riposo, i tifosi del Napoli sognano, pensando a quell’attacco che ha lasciato tutti a bocca aperta in Italia e anche in Europa, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando dei meriti di Luciano Spalletti nel gestire alla perfezione i suoi uomini che solo due volte in 21 partite non hanno trovato il gol: "I tempi di inserimento di Raspadori prima e il successivo infortunio di Victor Osimhen hanno però dato poche occasioni per valutare la possibilità di vedere insieme questi due attaccanti, dalle caratteristiche diverse e proprio per questo anche compatibili.