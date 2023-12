Gazzetta - Osimhen, col Cagliari a caccia della continuità prima del rinnovo

Osimhen ha ritrovato in Champions il gol dopo due mesi e ora cerca continuità, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen ha ritrovato in Champions il gol dopo due mesi e ora cerca continuità, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che il Cagliari diventa anche un obiettivo, come dire, familiare: "Il centravanti nigeriano è andato a segno in tutte le sue tre sfide contro i sardi. Victor ha fatto meglio sono contro la Samp segnando nelle sue prime quattro gare contro i blucerchiati. E la prima volta a Genova il tecnico dei doriani era quel Claudio Ranieri che oggi guida il Cagliari"

Osimhen ci tiene a riportare in alto il suo rendimento mentre prosegue anche la trattativa per il rinnovo: "Al di là di un accordo che il Napoli vuole trovare entro il 2023 (contratto allungato al 2026 a dieci milioni netti, più clausola rescissoria intorno ai centotrenta milioni), la possibile nuova scrittura più di allungare la storia azzurra di Osimhen serve a garantire al Napoli una adeguata valutazione del cartellino, senza rischiare svalutazione da scadenza yogurt nella prossima calda estate sul mercato".