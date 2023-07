Gazzetta - Osimhen non rinnova ancora: si aspetta ingaggio proporzionato ai 200mln

TuttoNapoli.net

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i motivi per cui ancora la trattativa tra Osimhen e il Napoli per il rinnovo non è ancora decollata sono altri e non solo economici. Nel senso che se la valutazione del cartellino, da parte del club, è intorno ai duecento milioni poi sull’ingaggio il giocatore col suo procuratore si attende un ragionamento consequenziale sulle cifre. E l’offerta di circa 6,5 milioni netti (più bonus) non sarebbe all’altezza di quella valutazione.