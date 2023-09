Gazzetta - Osimhen, possibile addio a gennaio: video Tik Tok è solo punta dell'iceberg

Lo scrive la versione online della Gazzetta dello Sport, che spiega come il caso scatenato dalle immagini postate sui social dal club è solo la punta dell'iceberg

Osimhen sempre più lontano dal Napoli: rinnovo distante, possibile l'addio a gennaio. Lo scrive la versione online della Gazzetta dello Sport, che spiega come il caso scatenato dalle immagini postate sui social dal club è solo la punta dell'iceberg di un rapporto in sofferenza.

"Con una minaccia di azione legale sulla vicenda da parte del procuratore verso il club, diventa anacronistico a questo punto parlare di rinnovo di contratto. La telenovela estiva cominciata in Trentino e proseguita in Abruzzo per decine di incontri fra De Laurentiis e Calenda non ha portato a nulla. Negli ultimi giorni l’agente aspettava ancora una risposta del club sulle richieste, ma ora è subentrata questa situazione che ha gelato i rapporti.

Via social i tifosi si scatenano e sono convinti si tratti di una manovra del giocatore per andare via. In attesa di capire quali saranno gli scenari che si apriranno sul mercato di gennaio - e con il giocatore in scadenza fra poco più di un anno c’è il rischio che la quotazione si abbassi - la parola passa al campo. Osimhen vuole vincere, sempre. E vedremo anche quale sarà l’atteggiamento della gente stasera in Napoli-Udinese".