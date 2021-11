Gazzetta - Osimhen si sblocca con la Nigeria: proverà bis a San Siro dove non ha mai segnato

"A secco dal 21 ottobre, si è sbloccato con la Nigeria: proverà il bis al Meazza dove non ha mai segnato". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen, protagonista con la maglia della Nigeria e ansioso di sfidare l'Inter in campionato alla ripresa prevista per domenica a San Siro.

"Non segnava dal 21 ottobre. Dal gol che timbrò il raddoppio nel 3-0 del Maradona contro il Legia Varsavia, in Europa League. La sua quarta rete nella stagione di Coppa. Ma ultimamente il 22enne nigeriano aveva patito il digiuno in Serie A. Contro il Torino, il 17 ottobre, l’ultimo dei cinque gol segnati in sette presenze. Poi si è fermato. Tuttavia, in quella striscia vuota di gol, ci sono anche due gare non giocate causa infortuni (contro Salernitana e Legia, a Varsavia). Quindi, al netto, ha saltato l’appuntamento col gol in tre partite di campionato: contro Roma, Bologna e Verona. Non un vuoto da creare ansie. Semmai a novembre non aveva ancora riassaporato la gioia del gol e contro la Liberia, si è rimesso subito al passo. Anche delle aspettative" spiega la rosea..