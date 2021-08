Gazzetta - Ottimismo Napoli, competitivo senza 5 titolari: Spalletti ha già dato la sua impronta

Zero a zero nel primo tempo, tre a zero nel secondo e a fine partita. Il Napoli espugna l'Allianz Arena, travolgendo nella ripresa i campioni di Germania del Bayern Monaco nella prima amichevole internazionale e di prestigio di Luciano Spalletti alla guida degli azzurri. La Gazzetta dello Sport esalta gli azzurri e tira le prime conclusioni in vista del campionato che partirà tra tre settimane appena:

"Certo, non va dimenticato che parliamo di un’amichevole estiva, ma si può essere ottimisti perché in 15 giorni Spalletti ha dato una propria impronta di solidità alla squadra e di equilibrio nelle due fasi. Se pensiamo che mancano ancora almeno 5 titolari (il portiere, Di Lorenzo, Fabian, Lozano e Insigne) fra tre settimane al via - mercato permettendo (nel senso di uscite clamorose) - potremo vedere un Napoli realmente competitivo e ambizioso. Con Osimhen attaccante da almeno 20 gol e riferimento di gioco fondamentale".