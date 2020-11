Gazzetta: "Per 70' il Napoli ha avuto la palla senza saperne che fare"

Un Napoli brutto ma vincente a Rijeka. Così titola l'edizione odierna della Gazzeta dello Sport all'indomani della brutta prestazione in terra croata della squadra di Rino Gattuso: "Vista sotto il profilo dei dati statistici questa vittoria del Napoli appare logica. Baricentro molto alto, 75,3 per cento di possesso palla. Quello che abbiamo osservato realmente è stata invece una squadra che per oltre 70 minuti ha avuto la palla fra i piedi senza saperne che fare e in quei ritagli di tempo che il Rijeka ha gestito la sfera l’ha fatto con intelligenza e verticalità creando varie occasioni, passando meritatamente in vantaggio, sfiorando il raddoppio e colpendo anche un palo a inizio ripresa quando si era ancora in parità.

Insomma alla fine c’è di buono che il Napoli conquista tre punti importantissimi per la qualificazione: ora è alla pari con Az e Real Sociedad. E se con la tua peggiore prestazione stagionale vinci e consolidi il cammino europeo significa magari che più avanti potrai diventare davvero protagonista in questa Europa League".