Gazzetta - Rinnovo Osimhen, ADL offre 6mln più bonus: la richiesta è molto più alta

Osimhen vale 180mln, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per fare il punto sull'incontro tra De Laurentiis ed il suo agente Roberto Calenda.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen vale 180mln, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per fare il punto sull'incontro tra De Laurentiis ed il suo agente Roberto Calenda. Per De Laurentiis il suo gioiello vale quanto Mbappé, acquistato dal Monaco per questa cifra dai qatarioti di Parigi:

"Una cifra da capogiro ma non è che il produttore cinematografico sia diventato di colpo pazzo, evidentemente la sua analisi sullo stato attuale del mercato va in questa direzione, anche per le altre possibili concorrenti inglesi per l’acquisto.

Il rapporto con De Laurentiis è buono e dunque l’incontro di ieri è andato avanti con grande fair play ma senza sostanziali passi avanti. Il Napoli propone un ingaggio che avrà una parte fissa da sei milioni di euro netti e una serie di bonus che farebbero lievitare anche a sette. Uno sforzo notevole per un club che si è imposto una sostenibilità economica che non prevede salari così alti. Al tempo stesso è logico che se valuti Osimhen come Mbappé, magari ci sta che il nigeriano e il suo procuratore si aspettino una proposta di stipendio non pari a quella del francese, ma che comunque sia su ben altri livelli. Calenda ha preferito darsi un nuovo appuntamento con il presidente per valutare come si svilupperà la situazione".