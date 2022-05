Gazzetta: "Scudetto occasione persa, chissà tra quanti lustri ricapiterà! Commesso un errore"

Lo scudetto andrà a Milano, il Napoli ci aveva creduto ma ha perso una chance. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Lo scudetto andrà a Milano, il Napoli ci aveva creduto ma ha perso una chance dopo troppi passi falsi e la sconfitta recente di Empoli e ancora il pari con la Roma. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a 270' dalla fine: "Resta la sensazione che un’occasione come quella di vincere quest’anno in campionato per il Napoli chissà per quanti lustri non ricapiterà. Ed è un fatto difficile da negare. Questo è lo sport e bisogna accettare, senza per forza indicare capri espiatori. Ma se al Napoli pensano che i nemici sono fuori, sarà l’ennesima occasione mancata per crescere".