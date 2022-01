Gazzetta - Si punta Bajrami! Il Napoli si muove in anticipo per sostituire Insigne

Nome nuovo per il centrocampo. Il Napoli segue il talentuoso Nedim Bajrami. Cinque gol e quattro assist in questo campionato per il gioiellino di Andreazzoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ricordando che su di lui c'è anche la Lazio, scrive: "Gli azzurri si muovono in anticipo e cercano fantasia e gol per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Spalletti apprezza Bajrami, così come Maurizio Sarri. E gli uomini di mercato della Lazio sottotraccia si sono già informati con l’Empoli per capire i margini dell’affare. Il trequartista non è passato certo inosservato pure di fronte ai dirigenti interisti nella notte di mercoledì da protagonista in Coppa Italia".