Gazzetta - Spalletti e il rinnovo di Insigne: le priorità di ADL coi 50mln Champions

La Champions vale prestigio ma anche tanti soldi da poter reinvestire. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa riferimento ai 50 milioni che potrebbero servire a De Laurentiis per risolvere diversi problemi: "Quello del rinnovo di Insigne, per esempio, che non è secondaria rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Spalletti è l’indiziato numero uno a subentrare a Gattuso, mentre ci sarà da affrontare anche i casi Koulibaly e Fabian Ruiz, vogliosi di fare nuove esperienze. Con gli introiti europei, De Laurentiis lavorerà per un Napoli ambizioso e, si spera, vincente".