Gazzetta - Spalletti non vede l'ora di tornare all'Olimpico da capolista: vuole rispondere alle critiche

Spalletti pensa e lavora per la sfida con il Legia Varsavia, ma la mente vola già alla partita di domenica contro la Roma. Il suo ritorno all'Olimpico. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne parla con riferimento alla fiction di Totti: "Quella fiction non gli è “garbata” e lo ha detto con schiettezza, anche perché come allenatore anche alla Roma ha conquistato risultati importanti. Ora non è che Lucio abbia già il chiodo fisso della partita di domenica, però l’idea di entrare domenica pomeriggio all’Olimpico con la squadra capolista e a punteggio pieno quello sì gli “garba” come risposta a chi lo ha criticato. Sportivamente parlando la sfida diventa ancora più gustosa per questo incrocio e per l’ambiente ostile che Spalletti e il suo Napoli troveranno nella Capitale".