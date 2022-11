Gazzetta - Spalletti vuole l'11esima vittoria di fila: nella storia soltanto 10 squadre ci sono riuscite

Soltanto dieci squadre nella storia della Serie A hanno vinto undici o più partite consecutive, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport

Soltanto dieci squadre nella storia della Serie A hanno vinto undici o più partite consecutive, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che "Spalletti spera di eguagliare quanto fatto con la Roma nel 2005/2006: undici successi di fila. Quella cavalcata venne interrotta dall’Inter, poi vincitrice del tricolore (la Roma arrivò seconda). Alla ripresa dopo la sosta per la Coppa del Mondo ci sarà proprio Inter-Napoli, e gli azzurri potrebbero arrivarci con un vantaggio addirittura superiore agli otto punti attuali sulla prima inseguitrice se in questo weekend le cose dovessero andare in un certo modo.

Spalletti vuole scollinare prima del Mondiale con il massimo vantaggio possibile sugli inseguitori. Sa che a gennaio inizierà un altro campionato e intende arrivarci nelle migliori condizioni possibili sia dal punto di vista psicologico che fisico. Oggi bisogna mettere altro fieno in cascina, poi ci sarà l’occasione in Turchia per ricaricare le batterie e inserire benzina nel motore. Benzina verde, anzi tricolore".