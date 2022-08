Gazzetta - Sparite polemiche e malcontento, a Napoli torna la passione: subito in 40mila

Si accende Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport mettendo in evidenza che l’ultima settimana di mercato ha rispolverato la passione

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Si accende Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport mettendo in evidenza che l’ultima settimana di mercato ha rispolverato la passione, sopita da troppe polemiche e critiche nei confronti della società. Che sul mercato sta rispondendo in maniera concreta e lungimirante: "creando un nuovo gruppo del quale la gente potrà innamorarsi. E così dopo un’estate di malcontento, ecco che la prevendita per la partita di oggi pomeriggio ha avuto una impennata. Saranno 40 mila sugli spalti del Maradona. Non il tutto esaurito, ma un bel segnale, perché la nuova squadra venga supportata dal giusto entusiasmo".