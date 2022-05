Gazzetta spiega l'addio di Insigne: "Dall'ingaggio ridotto al contratto faraonico a Toronto"

Il rapporto tra il Napoli e Insigne, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è esaurito, senza per forza dover dare le colpe a qualcuno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rapporto tra il Napoli e Insigne, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è esaurito, senza per forza dover dare le colpe a qualcuno. Il club voleva ribassargli l’ingaggio, Lorenzo ha scelto un calcio diverso e un contratto faraonico a Toronto. Restano dunque i ricordi. E ce ne sono di belli. Come quell’esordio in Champions letteralmente da sogno. Con Lorenzo che mette all’angolino una punizione diretta contro il Borussia Dortmund e decide la sfida contro la fortissima squadra di Klopp.