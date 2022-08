Gazzetta su Raspadori: "Lo sforzo di ADL per la richiesta di Spalletti"

Si tratta dell’acquisto più oneroso dell’era De Laurentiis per un italiano.

Alla fine, com’era già chiaro mercoledì, ieri sono stati formalizzati tutti gli accordi fra Sassuolo e Napoli. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla della trattativa che ha portato Giacomo Raspadori alla corte di Luciano Spalletti: "Al club emiliano andranno 30 milioni (5 subito per il prestito oneroso, 25 dal prossimo anno, in 3 rate per l’obbligo di riscatto) poi si è trovata la quadra sui bonus: 3 milioni legati ad altrettante qualificazioni in 5 anni del Napoli in Champions; 2 che scatteranno su calcoli complessi legati a presenze, gol e assist dell’attaccante.

Si tratta dell’acquisto più oneroso dell’era De Laurentiis per un italiano. E se il presidente ha fatto uno sforzo notevole, è stato per la richiesta di Luciano Spalletti ma soprattutto per la spinta dello stesso giocatore, subito entusiasta di venire al Napoli.