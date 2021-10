Gazzetta sul Maradona: "Cornice di pubblico non degna di una capolista"

Napoli non si accende: domani in 20 mila col Bologna. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla questione Maradona cercando di individuare le problematiche che stanno tenendo i tifosi lontani da Fuorigrotta: "Divertente, spettacolare, vincente ma con una cornice di pubblico ancora non degna di una capolista. Incredibile da credere in una città di passione, e non solo per il calcio. Non c’è dubbio che l’aspetto economico pesi, in una città in ginocchio sul piano dell’occupazione, con cortei di lavoratori precari che ogni giorno riempiono le strade del centro.

Sono 16mila i tagliandi già venduti per la gara di domani sera contro il Bologna. In società c’è fiducia si vada oltre i 20 mila perché sono migliorate le previsioni meteo. Sì perché con una copertura fatiscente (e pericolosa) se piove ti becchi tutta la pioggia. E magari se hai pagato 50 o 70 euro in tribuna almeno questo vorresti evitartelo".