Gazzetta - Tamponi tutti negativi e domani nuovi test: il Napoli spera finisca prima la "bolla"

Buone notizie in casa Napoli. I tamponi prelevati nella mattinata di ieri sono stati processati in giornata (manca solo quello di Lobotka) e sono risultati tutti negativi. Domani nuovo prelievo spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. E i giocatori del Napoli si augurano - come accaduto ieri alla Juve - che le ripetute negatività dell’intero gruppo possano portare la Asl a consentire una quarantena più soft con la possibilità per i tesserati di far rientro nelle proprie abitazioni.