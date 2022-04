Gazzetta - Urla, calci e pugni agli armadietti: alta tensione negli spogliatoi all'arrivo di Edo DL

Ieri la decisione, domani l'inizio: il Napoli va in ritiro fino alla prossima partita con il Sassuolo dopo la figuraccia di ieri ad Empoli.

TuttoNapoli.net

Ieri la decisione, domani l'inizio: il Napoli va in ritiro fino alla prossima partita con il Sassuolo dopo la figuraccia di ieri ad Empoli. La rabbia e il nervosismo a fine partita ai massimi storici, al punto da sentire diverse urla provenienti dallo spogliatoio azzurro. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport:

"C’è un retroscena non visto ma sentito nello spogliatoio del Castellani. In particolare quando è entrato il vice presidente Edo De Laurentiis, sicuramente non felice per la prestazione. Calci e pugni agli armadietti e anche una sorta di resa dei conti in una squadra che ha varie anime. In un angolo, con la testa fra le mani, Alex Meret che avrà bisogno di tempo per metabolizzare la papera".