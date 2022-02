Gazzetta - Zielinski, la consacrazione al Camp Nou: vale 60mln, ma per ADL è il futuro

Il tesoro Zielinski, il polacco si è preso il Napoli: ora vale 60mln, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per celebrare il momento del talento azzurro, elogiato anche dalla stampa catalana oltre che polacca: "Quella del Camp Nou diventa una prestazione di quelle che ti può cambiare la vita. Nel senso che in queste sfide di alto livello riescono a emergere solo i campioni veri. E se fino a non molto tempo fa si parlava del polacco come un talento discontinuo, questa stagione ci dice che siamo alla maturazione completa. Già nella stagione scorsa Zielinski mostrò di gradire molto la posizione da sottopunta del 4-2-3-1 e da Gattuso a Spalletti il giocatore ha affinato le qualità del ruolo imparando a migliorare nelle due fasi".

Sulla valutazione: "Da un paio di anni rientra nella top ten dei centrocampisti europei per valutazione di mercato, sempre intorno ai 50mln. Certo in periodi di crisi è difficile una valutazione precisa, ma siamo lievitati almeno a 60: parliamo di un 27enne nel pieno della maturazione e con un contratto lungo (2024, con opzione già prefissata di prolungamento al 2025) che mette De Laurentiis nelle condizioni di poter decidere il prezzo. Da tempo in Premier ci sono diversi osservatori che lo seguono e anche in Spagna piace molto. Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo e attorno a lui costruirà il futuro".