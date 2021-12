Il Roma annuncia: "Insigne sta per dire sì al Toronto! 50mln in 5 anni, può firmare prossima settimana"

Lorenzo Insigne saluta Napoli? Ipotesi possibile secondo quanto scrive l'edizione odierna del quotidiano Roma. Il capitano azzurro, infatti, sta per accettare la corte del Toronto. Il club canadese è pronto ad offrirgli 9,5 milioni all'anno per le prossime cinque stagioni. Insigne accetterebbe non subito, ma a partire da giugno del 2022. Dunque, andrebbe in scadenza col Napoli per poi salutare a fine anno.

"Ieri pomeriggio alle 17 italiane Pisacane ha ricevuto l’ennesima telefonata con la proposta di 9,5 milioni all’anno per cinque stagioni. Una cifra stratosferica" si legge nell'articolo a firma di Salvatore Caiazza. La firma, scrive il giornalista, può arrivare il 2 gennaio. Adios...