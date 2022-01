Il Roma - Futuro in Mls per Mertens? A dicembre ha incontrato un club americano a Napoli

Dries Mertens, ancora una volta, ha giurato eterno amore al Napoli, eppure nei mesi scorsi è stato avvicinato da diversi club. Anche americani. Lo rivela il quotidiano Il Roma oggi in edicola: "Nei primi giorni dello scorso mese l’attaccante azzurro ha cercato un contatto con un club della Mls per capire se c’erano le possibilità per chiudere la carriera negli Usa. Un incontro di fronte al Golfo c’è stato e Dries, giusta- mente, si è proposto a certi emissari venuti dagli States". Il quotidiano spiega che, se De Laurentiis non dovesse confermarlo per un'altra stagione, Mertens potrebbe di nuovo prendere in considerazione l'ipotesi Mls, come Insigne. Ma la sua priorità ad oggi resta il Napoli.