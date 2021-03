Kiss Kiss - ADL pensa a Tare ds con Inzaghi in panchina: il retroscena

Non solo Simone Inzaghi. Il Napoli guarda in casa Lazio, in vista del futuro, anche per quel che riguarda la dirigenza. Nel corso della trasmissione Radio Goal, infatti, il giornalista Valter De Maggio, su Kiss Kiss Napoli, ha rivelato: "Da Roma mi dicono che a Napoli potrebbe esserci un arrivo clamoroso. Giuntoli ha il contratto in scadenza tra tre anni ma il Napoli starebbe pensando seriamente a Tare da affiancare a Inzaghi che non ha ancora rinnovato con la Lazio".