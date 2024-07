Kiss Kiss - Brescianini, accordo raggiunto! Tutto fatto anche per Gilmour: le ultime

vedi letture

Nel corso di Radio Goal ultime di mercato con il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio che fa un doppio annuncio: "Fatta per Brescianini, ci siamo. Il Napoli in un primo momento aveva offerto 8 milioni più bonus a fronte di una richiesta del Frosinone di 12 milioni, ora il club azzurro si è spinto fino a 10 più bonus, siamo in dirittura d'arrivo. Per certificare l'ufficialità di Brescianini la condizione è l'addio di Gaetano e questo il ds del Frosinone lo sa. Nel contempo vi dico che se Cajuste accetta il Galatasaray è tutto fatto anche per l'arrivo di Gilmour dal Brighton".