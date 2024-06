Kiss Kiss - Kvara incedibile, una frase di ADL ha fatto sorridere il georgiano: il retroscena

In apertura di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha rivelato alcuni retroscena relativi all'incontro in Germania tra il Napoli e Kvara per il futuro del georgiano: "L'incontro di De Laurentiis, Manna e Chiavelli con Kvara e il suo agente è durato due ore. C'è stata tanta cordialità e anche un momento molto divertente. Nel bel mezzo del vertice è arrivato un giovane baritono georgiano che ha cominciato a cantare canzoni anche in italiano e ci sono stati grandi sorrisi.

Il Napoli ha fatto capire a Kvara che non prenderà in esame nessuna richiesta di nessun genere e da qualsiasi parte dovesse arrivare perché Manna gli ha detto che è incedibile e De Laurentiis è sceso in campo dicendogli: ho parlato con Conte, ti vuole, sarai il centro del progetto, costruiremo il Napoli intorno a te e lì è scappato un sorriso a Kvara. Il Napoli ha anche tutte le intenzioni di allungare il contratto del giocatore adeguando l'ingaggio sui parametri del Napoli".