KKN - Allegri in pole, entourage in arrivo in Italia: Inzaghi prima alternativa, più freddo Spalletti

Massimiliano Allegri resta la prima scelta del Napoli e nel fine settimana arriveranno aggiornamenti importanti in questo senso. A farlo sapere è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il prossimo weekend è atteso in Italia l'entourage dell'allenatore toscano, appetito anche dal Real Madrid. Il club azzurro dovrà prima capire, per l'appunto, cosa farà la Casa Blanca, opzione sicuramente maggiormente gradita a Max per ovvie ragioni.

LE ALTERNATIVE - Immediatamente alle spalle di Allegri, nella wishlist di Aurelio De Laurentiis, si piazzerebbe Simone Inzaghi, nel caso in cui non dovesse rinnovare il suo contratto con la Lazio, che sta valutando anche il nome di Rino Gattuso per rimpiazzare l'attuale tecnico biancoceleste se l'incontro non dovesse andar bene. In seconda fila, dietro ad Allegri e Inzaghi, vanno inseriti Cristoph Galtier e Luciano Spalletti: per quest'ultimo ci sarebbe stata una leggera frenata.