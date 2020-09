KKN - Milik-Roma, l'agente sta limando i dettagli a Trigoria: ok del Napoli, entro stasera si chiude

Arkadiusz Milik alla Roma, ormai ci siamo. L'agente dell'attaccante polacco, David Pantak, in questo momento si trova a Trigoria per limare i dettagli contrattuali con il club giallorosso. Una volta ultimate queste minuzie in questo summit - e dunque entro stasera - l'ex Ajax sarà un nuovo calciatore della Roma. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli, ricordando che tra i due club l'accordo è già totale, pertanto si attende soltanto l'ultimissimo passaggio del procuratore con i giallorossi e l'affare si chiuderà.