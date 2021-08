KKN - Petagna destinato a restare! Dalla Sampdoria assicurano: “L'affare non si farà”

Andrea Petagna pare che alla fine resterà a Napoli. Secondo quanto raccontato dalla radio ufficiale, il calciatore, che era vicino alla Sampdoria, potrebbe rimanere in azzurro. Fonti vicine alla Sampdoria fanno sapere che alla fine l’affare non si farà. Il calciatore resterà al Napoli, anche grazie all’enorme affetto dei tifosi del Napoli e del tecnico Luciano Spalletti che l'avrebbe convinto a non partire. Anche i compagni di squadra hanno fatto di tutto per non far partire l'attaccante. Al momento è tutto fermo per il passaggio del calciatore alla squadra ligure. Luciano Spalletti si sarebbe mosso in prima persona per confermarlo in azzurro