L'Equipe - La giustizia francese indaga sul Lille per l'operazione Osimhen: i soldi sono scomparsi

Dove sono finiti i soldi che il Napoli ha versato nelle casse del Lille per Victor Osimhen? L'operazione più importante della storia del club azzurro è finita nel mirino della giustizia francese perché, stando a quanto riportato da L'Equipe, sdegli 81,3 milioni versati da Aurelio De Laurentiis solo meno di 10 sono arrivati nelle casse del club guidato dal fondo Merlyn da dicembre scorso.

SI INDAGA SUL LILLE - La Procura locale sta indagando sul Lille, ovviamente il Napoli non è invischiato nella vicenda perché si tratta di dubbi su alcune transazioni (che va al di là dell'affare-Osimhen) che riguardano solo i francesi. E' partita una revisione della contabilità, si studiano i movimenti sui conti correnti per capire dove siano finiti i soldi. Sotto la lente d'ingrandimento, dunque, la gestione dell'ex proprietario, in carica la scorsa estate, Gerard Lopez, che all'autorevole quotidiano transalpine riferisce di non essere preoccupato: "Normali procedure".