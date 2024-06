L'Equipe - Napoli su Locko, terzino rivelazione della Ligue 1: i dettagli

Nome nuovo per la difesa e per le corsie esterne del Napoli. Come scrive L'Equipe, il club di De Laurentiis segue Bradley Locko

Nome nuovo per la difesa e per le corsie esterne del Napoli. Come scrive L'Equipe, il club di De Laurentiis segue Bradley Locko, anni 22, esterno sinistro del Brest, squadra che ha concluso il campionato al terzo posto e che sfiderà il Napoli in amichevole a Castel di Sangro.

Oltre al Napoli, sul giocatore c'è anche il Nottingham Forest. Nell'ultima stagione per lui 33 presenze in Ligue 1 e 2 in Coppa di Francia. Un nome che il ds Manna segue con attenzione.