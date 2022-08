L'Equipe - Navas ha detto di sì al Napoli! Club al lavoro per trovare la quadra

Sta ai due club, che sono in contatto perenne anche per la cessione di Fabian Ruiz ai parigini, trovare adesso la squadra economica.

Keylor Navas ha detto di sì al Napoli. L'Equipe scrive che il portiere costaricano è pronto a vestirsi d'azzurro, dopo che al PSG è diventato il numero 12 alle spalle di Donnarumma. Una condizione che lo sfavorirebbe in vista dei Mondiali in Qatar del prossimo novembre, per questo ha deciso di raggiungere Napoli per la prossima stagione. Sta ai due club, che sono in contatto perenne anche per la cessione di Fabian Ruiz ai parigini, trovare adesso la squadra economica.

Tutte le formule sono possibili

Trasferimento a titolo definitivo, prestito con diritto di riscatto o uno scambio con Fabian: ogni formula è ancora possibile, scrive l'autorevole quotidiano francese. L'intenzione del PSG è dismettere l'ex Real Madrid e promuovere Sergio Rico come vice-Donnarumma, alleggerendo così anche il monte ingaggi.