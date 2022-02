Libero - Il miglior Napoli contro la peggiore Inter: nerazzurri mai messi sotto così in stagione

Dopo un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio, il Napoli subisce la rimonta dell'Inter nella ripresa e al 'Maradona' finisce 1-1. Un punto buono per entrambe? Chissà. Intanto gli azzurri hanno di che essere delusi, per come s'era messa la partita, per la prestazione, per la chance sprecata. Questa è l'analisi di Libero:

"Alla fine di un primo letteralmente dominato dal Napoli, passa al vaglio della corsa scudetto la maturità dell’Inter. [...] Al Maradona va in scena la peggiore Inter di stagione contro uno dei migliori Napoli d’annata. Mai in stagione l’Inter era stata messa sotto in questo modo, mai aveva affrontato un primo tempo di simile sofferenza, la reazione era un’incognita. E da questa reazione passa lo scudetto. Una grande, in questi casi, capisce che non è serata e che la più grande vittoria diventa una non-sconfitta".