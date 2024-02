Mediaset - Pioli in pole per la panchina del Napoli! ADL lo stima per un motivo

Antonio Conte è il sogno per la panchina del Napoli. In pole position, però, al momento sembra esserci Stefano Pioli.

Antonio Conte è il sogno per la panchina del Napoli. In pole position, però, al momento sembra esserci Stefano Pioli. Il suo contratto con il Milan scade nel 2025 ma ci sono molti dubbi sul fatto che possa restare ancora in rossonero. Sono quasi 5 anni quelli passati sulla stessa panchina e l'usura del tempo si sta facendo sentire, sia per lui che, soprattutto, per i tifosi, che ci hanno messo poco a scordare lo scudetto del 2022 e la finale di Champions raggiunta un anno dopo.

A loro resta più impressa la sequenza di derby persi. De Laurentiis lo stima sia dal punto di vista umano che da quello tecnico, per la capacità di valorizzare al meglio gli elementi a disposizione adattando i suoi principi alle caratteristiche dei calciatori e degli avversari. Per questo, ora, sembra proprio che Pioli sia l'uomo giusto per la panchina azzurra. Lo riporta Sportmediaset.