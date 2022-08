I prossimi quattro annunci ufficiali (sorprese permettendo)

Secondo le ultime voci, se tutto verrà confermato, senza intoppi o sorprese, saranno quattro i prossimi annunci ufficiali

Il Napoli si gode il trionfo di Verona e si rituffa ora sul mercato. Secondo le ultime voci, se tutto verrà confermato, senza intoppi o sorprese, saranno quattro i prossimi annunci ufficiali. Uno è atteso a ore: è quello di Giovanni Simeone che ha già svolto le visite mediche col Napoli ed è in città da giorni. Poi potrebbe toccare a Raspadori per cui l'accordo col Sassuolo è ad un passo - ballano un paio di milioni e se vuole il Napoli può chiudere anche tra mezz'ora - e infine c'è grande attesa per il doppio annuncio: Fabian al Psg che sbloccherebbe Ndombele. Quattro ufficialità che già fanno sognare i tifosi. In attesa di Navas...