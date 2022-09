I quotidiani esaltano Politano: "Mette in crisi i Rangers, fa tutto con cuore, grinta e polmoni!"

Voti altissimi a Matteo Politano, migliore in campo contro i Rangers di Glasgow. Suo il rigore del vantaggio

Voti altissimi a Matteo Politano, migliore in campo contro i Rangers di Glasgow. Suo il rigore del vantaggio.

Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport

"I suoi tagli da destra al centro mettono in crisi la linea scozzese, sblocca una partita che si era incarognita. Segna su rigore, Facile? Chiedetelo a Zielinski...".

Voto 7,5 per il Corriere dello Sport

"Punta Sands e Barisic e spesso li salta. In fase difensiva, poi, gonfia cuore e polmoni: alla grande. E soprattutto: segna una volta invano dopo il rigore sbagliato da Zielo e al secondo giro si prende il pallone di personalità. Lo vuole e lo imbuca a fil di palo: via i fantasmi, è qui la festa. La prima (rete) in Champions".

Voto 7 per Tuttonapoli

"Scatti a ripetizione, spesso mettendosi in proprio ed ignorando i compagni. Ha l'enorme merito però di concretizzare il rigore, dopo i due errori di Zielinski, e rompere la maledizione della serata. Grande generosità anche nei ripiegamenti, in un caso persino da ultimo uomo".