Rai - ADL aveva liberato Milik, la Roma ha fatto saltare tutto con richieste clamorose: ipotesi Premier

La vicenda tra Napoli, Roma, Juventus e Arkadiusz Milik è da considerarsi chiusa. L'attaccante polacco aveva risolto i suoi problemi con Aurelio De Laurentiis, pareggiando la partita: uno si sarebbe tenuto gli stipendi, all'altro sarebbero spettati i soldi delle multe. L'accordo per risolvere le ultime pendenze era stato trovato. Allora cos'è successo? Perché la trattativa è definitivamente saltata?

RETROSCENA - A spiegarlo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, secondo cui sono sorte in un secondo momento due problematiche legate al fatto che la Roma volesse cambiare l'accordo. Il club giallorosso voleva un prestito biennale e non annuale, ma soprattutto aveva chiesto di inserire una clausola particolare: se Milik si fosse fatto male, il costo dell'obbligo di riscatto si sarebbe dimezzato. La società partenopea ha ovviamente rifiutato.

FUTURO - E ora cosa accadrà a Milik? Venerato fa sapere che per il momento, da quando l'affare con la Roma è saltato, non si è mosso nessun altro club. La pista Valencia è da scartare, dal momento che è in crisi economica e non può investire i 25 milioni (più 5 di bonus) che richiede il Napoli. Il Newcastle si era spinto fino a 20 milioni, ma al giocatore non piace la destinazione e nel frattempo è arrivato un altro attaccante. Resisterebbe l'ipotesi Tottenham. Le soluzioni sono tre: o va via entro il 5 ottobre o a gennaio oppure resterà in tribuna per un anno e andrà via a zero.