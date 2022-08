Rai - C'è l'ok di ADL: in settimana dal Tottenham arriva Ndombele in prestito con diritto! Cifre e dettagli

Da Napoli e da Londra piovono solo conferme: Tanguy Ndombele alla corte di Luciano Spalletti, ci siamo.

Da Napoli e da Londra piovono solo conferme: Tanguy Ndombele alla corte di Luciano Spalletti, ci siamo. Non appena sarà definita in tutti i suoi dettagli la cessione di Fabian Ruiz al PSG, il club azzurro chiuderà definitivamente per il forte centrocampista francese, che dovrebbe aggregarsi alla squadra poi entro la terza giornata di campionato. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport.

Cifre e dettagli

L'idea, nata a maggio e partorita da Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, si sta concretizzando. C'è un accordo totale con il Tottenham per il prestito oneroso a 500 mila euro e un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. L'ex Olympique Lione, che ha un ingaggio da 6 milioni di parte fissa, percepirà 2,5 milioni più 500 mila euro di bonus dal Napoli, mentre gli altri tre milioni saranno versati dal Tottenham.