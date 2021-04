Rai - Gattuso non cambia idea: ADL innamorato di Inzaghi, ma c'è un altro tecnico in pole

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, l'esperto di mercato, Ciro Venerato, ha dichiarato: "Gattuso lascerà Napoli, non c'è margine per recuperare il rapporto con De Laurentiis. C'è rispetto, ma dal 24 maggio le strade si separeranno e Gattuso non sarà più l'allenatore del Napoli. Ci sono due nomi per la sostituzione: De Laurentiis è innamorato di Inzaghi, ma Lotito non lo lascerà partire. In pole, oggi, c'è Spalletti. Serve la Champions e poi bisogna capire che proposta economica gli verrà fatta".