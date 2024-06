Rai - Il Napoli ha soffiato Marin al Milan! Cifre e dettagli dell’affare col Real

TuttoNapoli.net

Il Napoli ha soffiato Marin al Milan! Questo l'annuncio dell'esperto Ciro Venerato al sito del TGR: "Ormai è certo, Antonio Conte avrà due difensori centrali nuovi di zecca. In ordine cronologico il primo sarà Rafa Marin soffiato al Milan in corso d'opera. Mattinata dedicata alle definizioni delle cifre della recompra. La formula è già definita. Prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Valutazione vicina agli 8 milioni ma comprensivi di bonus.

Cinque anni garantiti al difensore pronto a rimpiazzare in rosa Natan. Sul big da prendere pochi dubbi. Il Napoli ha un accordo con l'agente di Buongiorno e lavora per accontentare Cairo. C'è un Club di Premier League che ha sondato il Toro ma il Napoli ha in mano il gradimento del nazionale azzurro. In lista restano Hermoso e Dragusin. Ma il Napoli vuole dare buongiorno ad Antonio Conte".