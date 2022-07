Rai - Meret, spunta il Leicester: il Napoli lo valuta circa 20mln

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del possibile futuro di Alex Meret al Tg Sport.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del possibile futuro di Alex Meret al Tg Sport: "Non solo il Torino del suo mentore Vagnati, spunta anche l'interesse degli inglesi del Leicester per Meret ( anche il Napoli sa che lo seguono). Il portiere Schmeichel è in uscita verso Nizza e il sodalizio britannico sta valutando 3 portieri: tra questi anche Meret. Il Napoli fermo sulla valutazione: 15 milioni più bonus (vicino ai 5) ed una percentuale minima su futura rivendita. Escluso il rinnovo e il prestito di Meret, o resta o va via".