Rai - Milik verso Marsiglia, accordo ai dettagli: prossima settimana fumata bianca, ecco le cifre

Arkadiusz Milik verso Marsiglia. La formula sarà quello del prestito con obbligo di riscatto. I contatti tra Napoli e OM proseguono in quanto vanno limitati dettagli su bonus, rateizzazione del pagamento e percentuali di un'eventuale futura rivendita. Ma l'intesa è ai dettagli. Sulla base fissa l'accordo sarà trovato a metà strada tra gli 8 milioni che offre il Marsiglia e i 10 che chiedono Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

CON AREK - L'attaccante polacco prolunghera' formalmente per 18 mesi il suo contratto, in scadenza a giugno prossimo, in modo da consentire il prestito fino al termine di questa stagione e poi l'obbligo di riscatto. L'ex Ajax guadagnerà 4 milioni di euro con bonus per quattro anni e mezzo. La prossima settimana ci saranno nuovi contatti tra le parti, ma si va verso le fumata bianca. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato, durante il Tg di Rai Sport.