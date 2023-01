Rai - Napoli-Juan Jesus, c’è la volontà comune di rinnovare: offerto un anno con opzione, cifre e dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul mercato del Napoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul mercato del Napoli: “Juan Jesus? Il Napoli ha comunicato al suo agente la volontà di continuare con un contratto di un anno, magari con opzione per il secondo anno legato a degli obiettivi. L’entourage, invece, vorrebbe un biennale pieno, non un anno condizionato e sulle cifre stanno ragionando. Il Napoli offre un milione e mezzo. Ci sono anche altri club sul brasiliano ma la sua volontà è quella di restare al Napoli. Quando la volontà è comune penso che si arriverà presto alla definizione”.